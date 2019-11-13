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İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi yaşamını yitirdi.

13.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:48İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti
ordusunun abluka altındaki Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlenen saldırılar sonucu dünden bu yana 21 kişinin öldüğü belirtildi.
Bakanlık açıklamasında yaralı sayısının ise 69 olduğu kaydedildi.
Ölen kişilerden biri Seriyyelerinin yönetici kadrosundan
Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac'ın, Kudüs Seriyyelerinin yönetici kadrosundan olduğu ifade edilmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

İsrail, Kudüs, Sabah, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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