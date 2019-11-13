Haberler » 3. Sayfa » İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı - Haber

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

13.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:09İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı
ordusunun abluka altındaki Şeridi'ne dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail uçaklarının sabah erken saatlerde Gazze'nin orta kesiminde düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 Filistinli de yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11'e yükselirken, yaralı sayısının ise 50 olduğu bildirildi.

Filistinli gruplar bu sabah saldırılara karşılık olarak İsrail'in farklı bölgelerine roket saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle siren sesleri duyuldu. İsrail'in saldırılarını kınayan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'de gerginliği tırmandırmasını durdurmak için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunarak, "İsrail, sivillere karşı işlediği suçlara acilen son vermeli" dedi.

İsrail ordusunun dün sabah Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırı sonucu İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata ve eşi hayatını kaybetmişti. Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmıştı. İsrail, roket saldırısı nedeniyle Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede olağanüstü hal ilan etti. - GAZZE

İsrail, Sabah, Gazze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:33 Tır otomobil ile çarpıştı: 1 ölü
12:33 Yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü ehliyetini kaptırdı
12:31 Mekan sahiplerine uyuşturucu satışı için baskı kuran çeteye operasyon: 13 gözaltı
12:31 Lübnan protestolarının ilk kurbanı, oğlunun ve eşinin gözleri önünde öldürüldü
12:30 Parçalaması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çaldılar
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:38:44