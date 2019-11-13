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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 26'ya yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne iki gündür düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 26'ya çıktı.

13.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:16İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 26'ya yükseldi
ordusunun abluka altındaki Şeridi'ne iki gündür düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 26'ya çıktı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine akşam saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, dünden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 26'ya yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, yaşamını yitirenlerden 3'ünün çocuk olduğu, saldırılarda 30'u çocuk, 13'ü kadın 85 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail: Yeni saldırılara başladık
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki İslami Cihad hedeflerine yönelik yeni saldırılara başlandığı dile getirildi.
Açıklamada ayrıca dünden bu yana Gazze'den İsrail tarafına 360'dan fazla roket fırlatıldığı, bunların büyük bölümünün hava savunma sistemlerince imha edildiği bilgisine yer verildi.
İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.
Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artmıştı.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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