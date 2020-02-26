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İsrail'in Gazze'ye sıktığı böcek ilaçları tarım arazilerini ve Filistin ekonomisini tehdit ediyor

Gazze'deki Himaye İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in, sınıra yakın bölgelerdeki tarım arazilerine zehirli böcek ilaçları sıkarak çiftçilerin ürünlerini ve Filistin ekonomisini tehdit ettiğini belirtti.

26.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:08İsrail'in Gazze'ye sıktığı böcek ilaçları tarım arazilerini ve Filistin ekonomisini tehdit ediyor
'deki Himaye İnsan Hakları Merkezi, 'in, sınıra yakın bölgelerdeki tarım arazilerine zehirli böcek ilaçları sıkarak çiftçilerin ürünlerini ve ekonomisini tehdit ettiğini belirtti.
Himaye İnsan Hakları Merkezi, "Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerine İsrail'in böcek ilacı püskürtmesi ve etkilerine" ilişkin bir rapor yayımladı.
Raporda, böcek ilaçlarının çevreye ve insan sağlığına ciddi zarar verdiğine işaret edilerek, İsrail'in, uyguladığı bu politikayla uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

İsrail'in zehirli böcek ilaçlarıyla Filistin ekonomisine zarar vermek istediğine vurgu yapılan raporda, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ile sivil toplum kuruluşlarına, işgal güçlerinin yol açtığı zararın önüne geçilmesi ve bu konuda kapsamlı bir araştırma yapılması çağrısında bulunuldu.
Gazze'deki Tarım Bakanlığından ocak ayında yapılan yazılı açıklamada, 2 bin dönümden fazla arazinin İsrail'in sıktığı böcek ilaçları nedeniyle zarar gördüğü ve 1,25 milyon doları aşan hasara yol açtığı bildirilmişti.
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Temmuz 2018'de yayımladığı haberinde, İsrail makamlarının, sınır bölgelerindeki Filistin topraklarında ürün yetiştirilmesini engellemek ve ordu birliklerinin alanı izleyebilmesi adına arazilerin boş kalmasını sağlamak için zararlı etkilere sahip böcek ilaçları kullandığını belirtmişti.

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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