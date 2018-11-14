İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Merkez
İlçe Temsilciliği ile bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail
tarafından Filistin
'e yapılan terör saldırılarına tepki gösterdi.
Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan grup adına açıklama yapan Ümit Say, İsrail'i sadece Müslümanlar için tehdit olarak görmediklerini, İsrail'in bütün insanlık için tehdit olduğunu söyledi.
İsrail'in, Han
Yunus'a düzenlediği saldırıyla 10'a yakın Müslüman'ı şehit ettiğini belirten Say, şunları kaydetti:
"Hep birlikte tanıklık ediyoruz ki bir İsrail saldırısının yaraları sarılmadan ikinci bir İsrail saldırısı geliyor. Siyonist İsrail, işgal ettiği topraklarda var olduğu müddetçe bu coğrafyaya barış gelmeyecektir. Siyonist İsrail'in varlığını tanımak da onunla diplomasi yürütmek de kabul edilemez. Siyonist İsrail, kendi mutlulukları için dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan bir zihniyetin eseridir. İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarmak tüm Müslümanların görevidir. Irkçılık ve mezhepçilik politikaları da İsrail'in Müslümanı Müslümana kırdırma projesinin yansımalarıdır. Biz İsrail'i sadece Müslümanlar için tehdit olarak görmüyoruz. İsrail bütün insanlık için tehdittir."
Zonguldak Merkez,Anadolu Gençlik Derneği,Filistin,İsrail
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:48