İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları - Kocaeli

Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Kocaeli
Şube Başkanlığı öncülüğünde toplanan aralarında sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu grup, İsrail
'in Gazze
'ye yaptığı saldırıları protesto etti.
Fevziye Camisi'nde öğle namazının ardından toplanan gruptakiler, ellerinde Filistin
bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.
Saldırılarda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından basın açıklaması yapan AGD Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, Filistin, Yemen
, Doğu Türkistan
ve dünyanın diğer coğrafyalarında Müslümanların yaşadığı zulümlerin son bulmasını temenni etti.
İsrail'in Filistin'de düzenlediği saldırıların yaraları sarılmadan yenilerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Halıcı, İsrail'in kendi mutluluğu için dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan bir zihniyeti olduğunu söyledi.
Halıcı, İsrail'in Filistin halkının meşru taleplerini, dünyaya bir terör örgütünün talepleri gibi yansıttığını dile getirerek, "Bu zihniyet, Filistin halkını dünyaya adeta terörist olarak lanse etmektedir. Karşımızda kadın ve çocuk öldürmekten haz alan bir zihniyet var. Karşımızda meskenleri, mabetleri, okulları ve sağlık merkezlerini vurmaktan imtina etmeyen bir zihniyet var. Kendisinden başkasına hayat hakkı tanımayan, başkalarının kutsalına tahammül etmeyen bir zihniyet var. Tüm Müslümanların ve insanlığın bunlara karşı kenetlenmesi gerekmektedir." diye konuştu.
Açıklamanın ardından şehitler, mağdur ve mazlumlar için dua eden gruptakiler, protestoyu sonlandırdı.