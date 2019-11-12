Haberler » Güncel » İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (1) - Haber

İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (1)

Gazze'den atılan roketin Sderot kentinde bir tekstil fabrikasına isabet etmesi sonucu çıkan yangın İsrail itfaiyesinin fabrikadaki yangını söndürmeye çalışması Yangın sebebiyle yükselen dumanlar Yanan fabrikanın sahibi Avi Barssessat ile röportaj İsrail ordusunun İslami Cihad Hareketi'nin...

12.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:50
'den atılan roketin Sderot kentinde bir tekstil fabrikasına isabet etmesi sonucu çıkan yangın
itfaiyesinin fabrikadaki yangını söndürmeye çalışması
Yangın sebebiyle yükselen dumanlar
Yanan fabrikanın sahibi Avi Barssessat ile röportaj İsrail ordusunun İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'ndeki evine düzenlediği saldırıyla başlayan, Gazze'den atılan roketlerle yükselen tansiyon nedeniyle İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor.
İsrail askerleri, atılan roketler nedeniyle Gazze sınırına yakın bölgelere giden birçok yolu ulaşıma kapattı.
Gazze sınırına yakın bölgelerde sokakların boş olması, artan tansiyon nedeniyle bölge sakinlerinin evlerinde kalmayı tercih ettiğini gösteriyor.
Tüm okulların tatil edildiği bölgede, tren seferleri de iptal edildi.
Roket fabrikaya isabet etti
Öte yandan Gazze'den atılan roketin Sderot kentinde bir tekstil fabrikasına isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İsrail itfaiyesi fabrikadaki yangını söndürmeye çalışırken, alevler çevredeki iş yerlerine de sıçradı.
Yanan fabrikanın sahibi Avi Barssessat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde bir patlama duyduğunu, iş yerine geldiğinde alevlerle karşılaştığını söyledi.
Barssessat, artan gerilim nedeniyle sabah iş yerini açmadığını, bu sebeple roketin isabet ettiği anda fabrikada kimsenin bulunmadığını ifade etti.
İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (1)

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:08 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
19:08 Eski ABD Başkanı Carter ameliyat için hastaneye kaldırıldı
19:05 DHA YURT BÜLTENİ-17
19:05 Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı komşusu çıktı
19:05 A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
18:37 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı!
17:49 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
17:45 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 19:10:17