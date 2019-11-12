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İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (2)

Sderot kentindeki sessiz ve sakin sokaklardan görüntüler İsrail ordusunun İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'ndeki evine düzenlediği saldırıyla başlayan, Gazze'den atılan roketlerle yükselen tansiyon...

12.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:45
Sderot kentindeki sessiz ve sakin sokaklardan görüntüler ordusunun İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın Şeridi'ndeki evine düzenlediği saldırıyla başlayan, Gazze'den atılan roketlerle yükselen tansiyon nedeniyle İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor.
İsrail askerleri, atılan roketler nedeniyle Gazze sınırına yakın bölgelere giden birçok yolu ulaşıma kapattı.
Gazze sınırına yakın bölgelerde sokakların boş olması, artan tansiyon nedeniyle bölge sakinlerinin evlerinde kalmayı tercih ettiğini gösteriyor.
Tüm okulların tatil edildiği bölgede, tren seferleri de iptal edildi.
Roket fabrikaya isabet etti
Öte yandan Gazze'den atılan roketin Sderot kentinde bir tekstil fabrikasına isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İsrail itfaiyesi fabrikadaki yangını söndürmeye çalışırken, alevler çevredeki iş yerlerine de sıçradı.
Roket sirenleri çalmaya devam ediyor
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Gazze'den 150'ye yakın roket atıldığı, bunlardan 60'tan fazlasının İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bölgede zaman zaman roket sirenleri çalmaya devam ederken, gerilimin giderek tırmanmasından endişe ediliyor.
İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (2)

İsrail, Kudüs, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


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