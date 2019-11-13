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İsrail'in hava saldırılarına İslami Cihad roketlerle karşılık veriyor

İsrail ordusu hava saldırılarıyla Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'ne ait hedefleri vururken, Filistinli direniş örgütü ise bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık veriyor.

13.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:44İsrail'in hava saldırılarına İslami Cihad roketlerle karşılık veriyor
ordusu hava saldırılarıyla 'deki İslami Cihad Hareketi'ne ait hedefleri vururken, Filistinli direniş örgütü ise bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık veriyor.
İsrail'in saldırısı sonucu İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'nde hayatını kaybetmesinin ardından bölgede başlayan gerginlik devam ediyor.
İsrail ordusunun bugün düzenlediği hava saldırılarında Gazze'de 13 Filistinli hayatını kaybetti. İslami Cihad ise İsrail tarafına çok sayıda roket attı.
Gazze sınırına yakın bölgelerde İsrailliler evlerinde ya da sığınaklarda kalırken, bazı yollar askerler tarafından trafiğe kapatıldı.
Sınıra yakın bölgelere ayrıca İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerinin yanı sıra uzun menzilli topların yerleştirildiği görüldü.
Gazze'den atılan roketlerin büyük bölümünün Demir Kubbe tarafından havada imha edildiği belirtilirken, Aşkelon kentinde ise bir eve roket isabet etti.
İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, roketin isabet ettiği evde ağır hasar oluşurken, 70 yaşında bir kadının hafif yaralandığı aktarıldı.
Öte yandan İsrail ordusundan akşam saatlerinde yapılan duyuruda, Gazze sınırına yakın bölgelerde ikamet edenlerden ilerleyen birkaç saat içinde sığınaklara yakın bölgelerde durmaları istendi.
Ne olmuştu?
İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.
Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.
Roketler nedeniyle dün Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat boyunca olağanüstü hal ilan edilmişti.
Bölgedeki gerginlik devam ederken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dünden bu yana 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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