İsrail'in "ilhak" planı Batı Şeria'da protesto edildi

Kaynak: AA

Filistinliler, İsrail 'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etmek için gösteri düzenledi.Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki El-Menara Meydanı'nda düzenlenen gösteride, Filistin bayrakları taşıyan protestocular İsrail karşıtı sloganlar attı.Gösteriye birçok Filistinli grup ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı.Çok sayıda kişinin destek verdiği eylemde AA muhabirine konuşan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, Filistinlilerin ABD'nin sözde Orta Doğu Barış Planı'nı ve İsrail'in ilhak planını reddettiklerini vurguladı.Ebu Yusuf, ABD ve İsrail'in Filistin davasına yönelik planlarına karşı mücadele etmek için Filistinlilerin birlik olmaları gerektiğinin altını çizdi."Filistin halkı mücadelesine devam edecek"Öte yandan gösteride konuşma yapan Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul da "ABD destekli" İsrail'in her tür planının Filistin halkı tarafından başarısızlığa uğratılacağını söyledi.Alul, "Filistin halkı, bağımsız özgür bir Filistin devleti kurulana kadar mücadelesine devam edecek ve her türlü aykırı planı reddedecektir." dedi.Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.İsrail'in "ilhak" etmeyi planladığı bölgelerin Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğu dile getiriliyor.