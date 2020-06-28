İsrail'in "ilhak" planı Belçika'da protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan gayrimeşru Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı protesto edildi.

28.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:32
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan gayrimeşru Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı protesto edildi.
Birçok kuruluşun çağrısıyla Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği yakınındaki Trone Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, İsrail karşıtı slogan attı.
"Çok yaşa Filistin", "Filistin topraklarının ilhak edilmesine hayır", "İsrail kolonize ediyor, Filistin acı çekiyor" ve "Dayan Filistin" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi.
Filistin bayraklarının taşındığı gösteride polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.
İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.
ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.
Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek. İsrail’in ’ilhak’ planı Belçika’da protesto edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Brüksel, Belçika, İsrail, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tıp dünyası Hindistan’da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Dünya
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Güncel
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Ekonomi
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 3. Sayfa
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Ekonomi
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Esed’in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Dünya
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak Güncel
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Bodrum Belediye Başkanı’ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt Güncel
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Haberler››Güncel››İsrail'in 'ilhak' planı Belçika'da protesto edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:51: YOUTUBER GENCİN YKS OYUNU - Haber 19:49: ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi, Katar, Pakistan ve Özbekistan'a gidecek - Haber 19:47: Belçika'da kamuda başörtüsüne izin gündemde - Haber 19:44: CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi - Haberler 19:41: Adana'da nişasta fabrikasında yangın - Haber 19:41: Muş'ta YKS sorunsuz tamamlandı - Haber 19:26: Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı - Haberler 19:10: Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti - Haber 18:22: İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu - Haber 14:19: Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor - Haberler