İsrail'in "ilhak" planı Hollanda'da protesto edildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail yönetiminin işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etti.

14.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:57
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail yönetiminin işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etti.
Filistin'i destekleyen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği gösteriye çok sayıda Hollandalı'nın yanı sıra çeşitli azınlık grupları da katıldı.
İsrail'in 1948'den bu yana ilhak ettiği Filistin topraklarını gösteren haritalar ve "Filistinlilerin hayatları değerlidir", "Irkçılığı durdurun" (ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un son sözlerine atıfta bulunularak) "1948'den bu yana nefes alamıyoruz." yazılı pankartlar açan göstericiler, sık sık "ilhak" karşıtı sloganlar attı.
Göstericiler, farklı grup ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yaptığı konuşmalara, "Özgür Filistin" ve "Adalet yoksa barış da yok" ve "Artık yeter" sloganlarıyla destek verdi.
Rikjmuseum önünde toplanan kalabalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Alanda protestoculara maske dağıtıldı.
İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.
ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.
Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek. İsrail’in ’ilhak’ planı Hollanda’da protesto edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Şeria, Hollanda, İsrail, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP’nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9’a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Son Dakika: Bingöl’de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 10 ev çöktü, 9 kişi yaralandı Haber
Son Dakika: Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 10 ev çöktü, 9 kişi yaralandı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır’da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Haberler››Güncel››İsrail'in 'ilhak' planı Hollanda'da protesto edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:31: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bingöl Valisi Ekinci ile telefonda görüştü - Haber 19:29: Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin ise... - Haber 19:27: Son dakika haber: Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı (4) - Haber 19:27: Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem - Haber 19:25: ????? ???? 5.7 ????? ???? "??????" ??????? (1) - Haber 19:05: Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek - Haber 18:52: Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor - Haber 15:53: Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi - Haber 15:12: Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler