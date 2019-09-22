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İsrail'in 4 gün önce katlettiği Filistinli kadının kimliği ortaya çıktı

İsrail'in 4 gün önce Kudüs'ün kuzeyinde katlettiği Filistinli kadının 50 yaşındaki Nayfa Muhammed Kaabneh'in olduğu ortaya çıktı.

22.09.2019 23:30

İsrail askerleri 4 gün önce Kudüs'ün kuzeyinde bir kadına ateş açarak öldürmüştü. Öldürülen kadının kim olduğu günler sonra belirlendi.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çarşamba günü işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandya kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından vurulan kadının kimliği 50 yaşındaki Nayfa Muhammed Kaabneh'in olduğunu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, Çarşamba günü işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandya askeri kontrol noktasında Filistinli kadına ateş açmış, olay yerine gelen ambulansın yaralı kadına müdahale etmesini engellemişti. Filistinli kadın, kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı da, olayla ilgili ayrıntılı bir bilgi vermeden kadının şehit olduğunu duyurmuştu.

İsrail askerleri, filistinli kadını kontrol noktasında vurduİsrail askerleri, filistinli kadını kontrol noktasında vurdu

İsrail'in 4 gün önce katlettiği Filistinli kadının kimliği ortaya çıktı

İsrail, Kudüs, Yaşam, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA

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