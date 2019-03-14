İsrail'in Kışkırtıcı Tavrı Asla Kabul Edilemez

Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:

Üç semavi dinin kutsal mekânlarının yer aldığı peygamberler şehri Kudüs, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin halkına yönelik uyguladığı mezalime sahne oluyor. İsrail'in, hiçbir hukuki dayanağı ve geçerli sebebi olmaksızın ortaya koyduğu, insanlık onuruna sığmayan bu tavır, dün bir kez daha tezahür etmiştir. Müslümanların ilk kıblesi ve Peygamber Efendimizin Miraç'a yükseldiği Mescid-i Aksa, keyfi olarak Müslümanların ibadetine kapatılmıştır. İsrail polisinin, Filistin halkına yönelik, inanç ve ibadet özgürlüğü üzerinden gerçekleştirdiği kışkırtıcı saldırıların, Müslüman kardeşlerimizin haklı tepkisine yol açtığını görüyor ve bunun neticesinde Müslümanların, polis tarafından hukuksuz biçimde gözaltı şiddetine maruz kaldığına tanık oluyoruz. Filistin meselesi, yalnızca Müslümanların meselesi değildir; tüm insanlığın inanç özgürlüğüne, barış içinde yaşama hakkına karşı yapılan bir zulümdür.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yaptığı akıl ve vicdan dışı açıklamalar, Müslümanların karşı karşıya kaldığı polis zulmünün beslendiği kaynağı net bir şekilde göstermektedir. İsrail Hükümetinin, Türkiye ve Müslümanlara yönelttiği fiili ve fikri saldırılar, bölgedeki barış umuduna darbe indirmektedir. Türk Milleti, tarihi boyunca her türlü zulmün karşısında, mazlumun yanında yer almıştır. Bunun en yakın şahidi olan İsrail'in, Türkiye'ye yönelttiği soykırım suçlaması asla kabul edilemez.

Biz Müslüman iş insanları olarak bu tavrın karşısında durduğumuzu, var gücümüzle barışı ve huzuru savunmaya devam edeceğimizi ve her koşulda devletimizin yanında yer alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Kaynak: Bültenler