Haberler» 3. Sayfa» Haber

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları devam ediyor: 61 yaralı

Kurban bayramı namazının ardından Filistinlilere müdahale eden İsrail polisi, 61 Filistinliyi yaraladı.

11.08.2019 16:20 İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları devam ediyor: 61 yaralı

Kurban bayramı namazının ardından Filistinlilere müdahale eden İsrail polisi, 61 Filistinliyi yaraladı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırları devam ediyor. İsrail polisinin Kurban bayramı namazının ardından fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek için toplanan Filistinlilere müdahalesinde 61 kişi yaralandı. Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'da kıldıkları Kurban bayramı namazının ardından Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek için toplandı. İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde 61 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklar ise 5 Filistinli gencin gözaltına alındığını aktardı. İsrail polisinin müdahalesi sonrası yaklaşık bin 400 fanatik Yahudinin Mescidi Aksa'ya baskın düzenleyerek ayinler yaptığı aktarıldı. Mescid-i Aksa'da gerginliğin Yahudilerin baskısının ardından daha çok arttığı ve yeniden çatışma yaşandığı ifade edildi. - KUDÜS


3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:17   Bir BTÖ mensubu kadın ikna yoluyla teslim oldu
17:17   Hastaneden dönen motosiklet hastaneye giden otomobille çarpıştı: 4 yaralı
17:17   Antalya'da orman yangını
17:17   Foça Kaymakamı yolcuları bilgilendirdi
17:17   Aydın'da 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
17:17   Tayvanlı turistleri taşıyan otobüs alev topuna dönmekten son anda kurtuldu
17:17   Bayram ziyareti kana bulandı: 1 ölü, 4 ağır yaralı