İsrail'in öldürdüğü Ebu'l Ata'nın cenazesi toprağa verildi

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İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs
Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata ve eşinin cenaze töreniCenaze törenine katılanlarCenazelerin evden çıkarılmasıCenazelerin sloganlar ve tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak kabristana götürülmesiCenaze yakınlarının üzüntüsü İsrail
'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata ve eşinin cenazesi, binlerce Filistinlinin katılımıyla Gazze'de toprağa verildi.
Cenazeye katılan binlerce Filistinli, "Canımız, kanımız feda olsun", "Misilleme misilleme ey direniş" diye sloganlar atarak saldırıyı kınadı ve direniş gruplarından İsrail'e karşılık verilmesi istendi.
Ebu'l Ata ve eşinin cenazesi Gazze'nin doğusundaki Hazreti Ömer Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Eş-Şucaiyye mezarlığında defnedildi.
İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Batş, cenaze töreni sırasında yaptığı konuşmada, Ebu'l Ata'nın öldürülmesini karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi