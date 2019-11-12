Haberler » Güncel » İsrail'in öldürdüğü Ebu'l Ata'nın cenazesi toprağa verildi - Haber

İsrail'in öldürdüğü Ebu'l Ata'nın cenazesi toprağa verildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata ve eşinin cenaze töreni Cenaze törenine katılanlar Cenazelerin evden çıkarılması Cenazelerin sloganlar ve tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak kabristana götürülmesi...

12.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:58
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata ve eşinin cenaze töreni
Cenaze törenine katılanlar
Cenazelerin evden çıkarılması
Cenazelerin sloganlar ve tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak kabristana götürülmesi
Cenaze yakınlarının üzüntüsü 'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata ve eşinin cenazesi, binlerce Filistinlinin katılımıyla Gazze'de toprağa verildi.
Cenazeye katılan binlerce Filistinli, "Canımız, kanımız feda olsun", "Misilleme misilleme ey direniş" diye sloganlar atarak saldırıyı kınadı ve direniş gruplarından İsrail'e karşılık verilmesi istendi.
Ebu'l Ata ve eşinin cenazesi Gazze'nin doğusundaki Hazreti Ömer Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Eş-Şucaiyye mezarlığında defnedildi.
İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Batş, cenaze töreni sırasında yaptığı konuşmada, Ebu'l Ata'nın öldürülmesini karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi
İsrail'in öldürdüğü Ebu'l Ata'nın cenazesi toprağa verildi

İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 Adıyaman Belediyesi, şehri şantiye alanına çevirdi
18:00 Akseki'de tarihi düğmeli evde yangın çıktı
18:00 - KKTC'de ünlü iş adamına 2 yıl hapis
18:00 Türkiye'nin desteğiyle Bosna Hersek'te kültür ve spor merkezi inşa edildi
17:59 Evlerde doğal gaz sevinci
17:49 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:08 Çöken duvarın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Damla hayatını kaybetti
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 18:02:12