02.07.2019 19:01
Haberler» Güncel» Haber

"İsrail'in saldırıları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor"

"İsrail

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın, İsrail'in Suriye'ye yönelik son hava saldırılarından dolayı derin endişe duyduğunu belirterek, "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ederken, bölge istikrarına tehlike oluşturuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın, İsrail'in Suriye'ye yönelik son hava saldırılarından dolayı derin endişe duyduğunu belirterek, "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ederken, bölge istikrarına tehlike oluşturuyor." dedi.
Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik yaptığı son hava saldırılarını değerlendirdi.
Saldırılardan dolayı derin endişe duyduklarını dile getiren Zaharova, "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ederken, bölge istikrarına tehlike oluşturuyor." ifadesini kullandı.
İsrail'in savaş uçaklarının, Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenlediği iddia edilmişti.
Saldırılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği, 21 sivilin yaralandığı öne sürülmüştü.
İsrail makamları ise konuya ilişkin yorum yapmamıştı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Suriye, İsrail, Rusya, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:30   Doktor çift darbedildi
20:25   "Yaza Merhaba Çocuk Şenliği"
20:25   Gömeç'teki orman yangınında 1 hektar alan yandı
20:23   Doğuş Kilisesi tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı
20:22   Manavgat'ta orman yangını
20:21   SPOR Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı
20:20   Pence'in seyahatini iptal etmesi Beyaz Saraya göre acil durum değil