İsrail'in Son Gazze Saldırısında Hedef Aldığı Sivil Hayatlar

MUSTAFA HABBUŞ - İsrail'in geçen hafta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları geride çoğunluğu sivil binalardan oluşan büyük bir yıkım bıraktı.AA ekibi, İsrail'in "askeri hedefleri vurduğu" iddiasıyla düzenlediği bu saldırılardan geriye kalan enkazı, patlamanın etkisiyle büyük ölçüde zarar gören anaokulunu, vurulan televizyon binasını, yıkılan ev ve iş yerleri ile sönen hayatları görüntüledi.İsrail'in geçen hafta sivil binaları da hedef aldığı saldırılarda Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan Şehed Anaokulu da zarar gördü. Camların tamamen kırıldığı, okul araç gereçlerinin kullanılamaz hale geldiği ve miniklere ait oyuncakların parçalandığı anaokulunda eğitime zorunlu olarak ara verildi."Saldırıdan saatler önce burada çocuklar oyun oynuyordu"Şehed Anaokulu Müdiresi İbtisam el-Yazıcı, saldırı sonrası oluşan yıkım ve dağılan kitap, defter ve oyuncakları göstererek, "İsrail saldırısından saatler önce burada 200 çocuk eğitim görüyor, oyunlar oynuyordu." dedi.Yazıcı, saldırı nedeniyle içerideki eşyaların çoğunun zarar gördüğünü ve binanın yıkılma tehlikesi olduğunu söyledi."Okul formam, kitaplarım, çantam hepsi yandı"Şehed Anaokulu'nun bitişiğinde bulunan ve İsrail saldırılarında 10'dan fazla roket atılarak yıkılan Yazıcı Apartmanı ise bundan sadece bir hafta önce 14 daire ve bir giyim mağazasından oluşuyordu. Bugün ise bina kullanılamaz halde.Ailesiyle birlikte söz konusu apartmanda oturan 12 yaşındaki Yezen el-Yazıcı, evlerinin havada asılı kalan kapısına işaret ederek yaşadığı şok ve üzüntüyü şöyle anlattı:"Artık okula nasıl gideceğimi bilmiyorum. Saldırılar başlayınca üzerimizdeki kıyafetlerle evden çıktık. Şimdi kıyafetlerim, okul formam, kitaplarım, çantam hepsi burada yandı."İsrail, saldırıdan sadece 4 dakika önce "uyarı füzesiyle uyarıyor"Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde de 10 kişilik "Dahir" ailesinin yaşadığı eve 4 roket düştü. Daha önce içinden çocuk seslerinin yükseldiği ev bugün hayalete dönmüş durumda.İsrail güçlerinin uyarı füzesi attığı sırada çocuklarının evde ders çalıştığını anlatan Filistinli anne Ummu Muhammed, "Hemen çocuklarımı da alarak kendimizi dışarı attık. Evimizin yakınındaki bir ofiste çalışan eşim ve komşu evlerde yaşayan 5 aile ile hızlıca oradan kaçtık." dedi.Uyarı füzesinden sadece 4 dakika sonra ise İsrail güçleri, Dahir ailesi ile diğer 5 ailenin evlerinin bulunduğu bölgeye art arda 3 füze fırlattı. Saldırıda bazı evlerin kısmen, bazılarının ise tamamen yıkıldığı görüldü.Dahir ailesinden Kamil Dahir ise İsrail'in sadece can ve mallarını değil anılarını da hedef aldığını söyledi.Dahir, "Saldırıda evimiz, canlarımız hedef alındı. O ev bizim için sadece taş ve toprak değildi. Her köşesinde anılarımızın olduğu yuvamız idi." diye konuştu.Evlerinin bitişiğinde yem satışı yaptıkları ofisin de saldırıda tamamen yıkıldığını dile getiren Dahir, "52 bin dolar değerindeki mallar kül oldu." dedi."İsrail, sivillere karşı bu gücü neden kullanıyor"Han Yunus kentindeki Filistinli "Berim" ailesi de benzer bir dramı yaşıyor. Ailenin aynı gece İsrail'in üç roket saldırısına hedef olan evi şu an yerle bir olmuş durumda.Filistinli Nasrullah el-Berim, İsrail saldırısına hedef olan evlerinden geriye kalan enkaza işaret ederek, "Şu çukura, şu derinliğe bir bakın. Sanki evin içinde volkan patlamış. İsrail güçleri, kendileri için hiçbir tehlike oluşturmayan sivillere karşı bu gücü neden kullanıyor?" diye konuştu.Evinin enkazı arasında sağlam kalan birkaç parça eşya ve anıyı kurtarmaya çalışırken gözyaşlarına hakim olamayan Berim, şunları söyledi:"Bu ev içindeki anılarımızla bizim hayatımızdı. Burada güldük, burada ağladık. Soğuk kış günlerinde burada ısındık. Bu çatının altında torunlarımla oynadım, karınlarını doyurdum."Tarihi otel binası da bombaların hedefi olduFilistin modern tarihinin bir kısmını yansıtan 4 katlı Emel Oteli de İsrail'in geçen hafta düzenlediği saldırılardan payını aldı.Gazze'nin Mısır yönetimi altında olduğu 1960'lı yıllarda inşa edilen Emel Otel, yaklaşık 40 yıl boyunca Gazze'yi ziyaret eden turistlerin ikametgahı olmuştu. Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından turizmin gerilemesi nedeniyle otel, hükümete devredilmişti.Bir süre Sağlık Bakanlığı binası olarak kullanılan otel, yaklaşık iki yıl önce hükümete bağlı bir güvenlik merkezine dönüştürülmüştü.Söz konusu otele yakın bir konumda oturan Filistinli Muhammed Halid (66), otelin bir dönem turistler için ilk uğrak yeri olduğunu anlattı. Bir döneme tanıklık eden eski otel binasının geçmişten izler taşıdığını ifade eden Halid, enkaz yığınlarını gördüğünde boğazının düğümlendiğini söyledi.Filistinlilerin sesi "Aksa" televizyonu vurulduAbluka altındaki Gazze halkının hikayelerini, acılarını ve sıkıntılarını dünyaya duyuran "Aksa" televizyonu da İsrail bombalarının hedefi oldu. Televizyon binası, saldırı sonrası tamamen yıkıldı.Medyadaki yayınlarla Gazze'deki Filistinlilere ilişkin Arap ve küresel alanda oluşan sempatiden rahatsız olan İsrail'in, Filistinlilerin sesini dünyaya duyuran "Aksa" televizyonunu özellikle hedef tahtasına koyduğu belirtiliyor.İsrail saldırısı, televizyon binasını tümüyle enkaz yığınına çevirirken, Aksa televizyonunun dakikalar içinde yayınına başka bir merkezden devam etmesi ise Filistinlilerin buna hazırlıklı olduğunu gösteriyor.Gazze'deki son gerginlikFilistinli kaynaklar daha önce Mısır istihbaratının kapsamlı ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini belirtse de 11 Kasım Pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuştu.Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından geçen 13 Kasım Salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.