01.07.2019 08:41
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İsrail, Suriye'de rejim bölgesini bombaladı: 4 ölü, 21 yaralı

İsrail savaş uçakları Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği, 21 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları Lübnan hava sahasından başkent Şam 'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı.

4 ÖLÜ, 21 YARALI

Saldırılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırların hedefindeki Şam 'ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu ileri sürüldü.

İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı.

İsrail uçakları 12 Haziran'da ülkenin güneyinde rejime ait bir askeri hedefi bombalamıştı. (AA)

İsrail, Suriye'de rejim bölgesini bombaladı: 4 ölü, 21 yaralı
Kaynak: AA
Şam , Suriye , İsrail , Dünya , Güncel

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