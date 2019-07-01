İsrail, Suriye'de rejim bölgesini bombaladı: 4 ölü, 21 yaralı

Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları Lübnan hava sahasından başkent Şam 'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı.

4 ÖLÜ, 21 YARALI

Saldırılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırların hedefindeki Şam 'ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu ileri sürüldü.

İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı.

İsrail uçakları 12 Haziran'da ülkenin güneyinde rejime ait bir askeri hedefi bombalamıştı. (AA)