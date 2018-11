İsrail'in Tutuklulara Yönelik İnsanlık Dışı Uygulamaları İfşa Edilmeli"

18 Kasım 2018 Pazar 15:30



Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, binlerce Filistinlinin somut bir suçlama olmadan işgalci İsrail hapishanelerinde alıkonulduğunu belirterek, "Şu anda İsrail hapishanelerinde 6 binden fazla Filistinli tutuklu var. Bu tutuklularla ilgili bir an önce çalışmalar yapılmalı, İsrail'in bu insanlara uyguladığı insanlık dışı uygulamalar tüm dünyaya ifşa edilmeli. Bu ifşa İsrail üzerinde bir baskı unsuruna dönüştürülmeli." dedi.Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Formu tarafından düzenlenen "Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği" konulu konferans, İstanbul'da devam ediyor.Konferansın ikinci günündeki "Filistin sorununun küresel söylemi" başlıklı panelde konuşma yapan Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak Filistinlileri tutukladığını söyledi.İsrail'in cezaevinde bulunan tüm Filistinlilere terörist muamelesi yaptığına işaret eden Karaki, "Hapishanelerde bulunan tüm Filistinliler terörist değil. İsrail'in bu insanlara bu şekilde davranması, tamamen insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Onlar sadece birer kurban. İsrail, 12 yaşındaki çocukları bile tutuklayacak kadar insani değerleri yok sayıyor. İsrail'in bu uygulamalarının dünyada eşi benzeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.Karaki, Filistinli çocukların İsrail ordusunun ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldığını anlatarak, yüzlerce çocuğun öldürüldüğünü, binlercesinin yaralandığını ve tutuklandığını ve yüzbinlerce Filistinli çocuğun da şiddet, baskı altında yaşamaya zorlanarak eğitim, sağlık, barınma gibi en temel haklarından mahrum bırakıldığını dile getirdi.İsrail cezaevlerinde bulunan çok sayıda Filistinli çocuğun hangi suçtan yattığından bile habersiz olduğuna dikkati çeken Karaki, şunları kaydetti:"Bu çocuklar hangi suçtan yattıklarından habersiz bir şekilde 20 yıla varan cezalara bile çarptırılabiliyorlar. Cezaevlerinde bulunan çocuklara, çok kötü muamele edildiğini, şiddet uygulandığını da biliyoruz. Yüzlerce çocuk, somut bir suçlama yapılmaksızın idari tutukluluk kapsamında işgalci İsrail hapishanelerinde alıkonuluyor. Şu anda İsrail hapishanelerinde 6 binden fazla Filistinli tutuklu var. Bu tutuklularla ilgili bir an önce çalışmalar yapılmalı, İsrail'in bu insanlara uyguladığı insanlık dışı uygulamalar tüm dünyaya ifşa edilmeli. Bu ifşa, İsrail üzerinde bir baskı unsuruna dönüştürülmeli.""Yeni bir mücadele planına ihtiyacımız var"Gazeteci yazar Remzi Baroud ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararından sonra Filistin sorununu çok daha çözümsüz hale getirdiğini, bu kararın İsrail'in Filistin'e yönelik uygulamalarında daha cüretkar hareket etmesine yol açtığını aktardı.Trump'ın, elçiliklerini Kudüs'e taşıması konusunda tüm dünyaya ciddi bir baskı uyguladığına dikkati çeken Baroud, "Trump ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararıyla yetinmedi ve bu noktada tüm ülkelere baskı uyguluyor. Birçok ülke Trump'ın bu baskılarına boyun eğmek zorunda kaldı maalesef." dedi.Baroud, kendilerine desteğin her geçen gün azaldığını belirterek, "Çünkü son 25 yıldır sadece uluslararası bir söylem olarak sürekli barış vurgusu yapılıyor. Bu söylem üzerinden Filistin soruna çözüm aranmaya çalışılıyor ama biz bunun yanlış olduğunu, yönlendirme ve sorunu öteleme olduğunu çok iyi görüyoruz. Çünkü 25 yılın sonunda geldiğimiz nokta, çok somut bir şekilde ortada." ifadelerini kullandı.İsrail ve dünyanın klişeleştirdiği Filistin sorununa yeni bir tanım getirmenin zorunlu olduğunu vurgulayan Baroud, şöyle konuştu:"Uluslararası tanımlara göre belirlenmiş Filistin söylemine göre değil kendi hikayemizi kendimiz oluşturmak ve anlatmak zorundayız. İsrail'in dünyaya pompaladığı 'Filistinliler teröristtir' yaftasına 'Hayır biz terörist değiliz' diyerek karşı çıkmakla sorunu çözemiyoruz, Hiçbir yol alamıyoruz. Filistin'in geleceği, Filistin sorunun çözümü için yeni bir şeyler söylemek zorundayız. Yeni bir politika, yeni bir mücadele metodu belirlemek zorundayız.Böyle toplantılar yapmak, Filistin sorununu tartışmak, mülteci kamplarında yaşayan çocukların sorununu çözmüyor. O çocuklar hala o şartlarda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Onların durumlarını değiştirmeye yönelik pozitif ve somut bir şeyler ortaya koymak zorundayız. Bunun için de Fetih ya da Hamas ayrımı yapmadan ortak kararlar, çözümler alıp uygulamanın zamanı geldi."