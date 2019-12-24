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İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planını askıya aldığı öne sürüldü

İsrail yönetiminin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) işlediği savaş suçları hakkında soruşturma açmayı istemesi üzerine, Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planını askıya aldığı iddia edildi.

24.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:34 İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planını askıya aldığı öne sürüldü
yönetiminin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) işlediği savaş suçları hakkında soruşturma açmayı istemesi üzerine, Vadisi'ni ilhak etme planını askıya aldığı iddia edildi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu haftasonu Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planının yol haritasının masaya yatırılacağı bakanlar toplantısını son anda iptal etti.
Netanyahu, söz konusu toplantıyı UCM'nin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçları nedeniyle İsrail hakkında soruşturma başlatmayı istemesi nedeniyle rafa kaldırdı.
Haberde, ismi verilmeyen İsrailli bir yetkilinin "UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın kararı nedeniyle Ürdün Vadisi'ni ilhak planı uzun süre askıda olacak." dediği aktarıldı.
Başbakan Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan seçim öncesi, Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaadinde bulunmuştu.
UCM soruşturma başlatmak istiyor
UCM Başsavcısı Bensouda 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu. Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.
İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, hakimlerden soruşturmanın coğrafi kapsamını belirlemelerini istemişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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