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İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi

İsrail yönetimi, İngiltere'den ikili ticaret anlaşmasına Batı Şeria'daki işgal altındaki toprakların da dahil edilmesi talebinde bulundu.

15.02.2020 06:12 | Son Güncelleme: 15.02.2020 06:12İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi
yönetimi, 'den ikili ticaret anlaşmasına Batı Şeria'daki işgal altındaki toprakların da dahil edilmesi talebinde bulundu.
İsrael Hayom gazetesinin haberine göre, görev süresi son bulan Başbakan Binyamin Netanyahu, İngiltere ile geçen yıl yapılmış olan ticaret anlaşması kapsamına Golan, Kudüs ve Batı Şeria topraklarının da katılmasını istedi.
Haberde, İsrail ve Sanayi Bakanı Eli Kohen'in İngiliz mevkidaşı Conor Burns ile görüşerek ticaret anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ilettiği kaydedildi. Ayrıca, Netanyahu ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da bu konuyu ele aldığı aktarıldı.
Şubat 2019'da imzalanan söz konusu anlaşmanın 2021'de uygulamaya gireceği hatırlatılarak, talebin hemen Brexit sonrasında yapılmış olması da dikkati çekti.
Bu arada, İsrail'in Avrupa Birliği ile yaptığı serbest ticaret anlaşmasında da Kudüs, Batı Şeria ve Golan tepeleri kapsama alınmamıştı.

Batı Şeria, İngiltere, İsrail, Ekonomi

Kaynak: AA

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