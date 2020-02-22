Haberler » 3. Sayfa » İsrail işgal güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti - Haberler

İsrail işgal güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'da bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı.

22.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:19İsrail işgal güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i 'da bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Yaralanan Filistinli gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'nın Bab El-Asbat kapısında bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Yaralanan Filistinli gencin ise bir süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail güçleri, ibadet eden Müslümanları Mescid-i Aksa'dan çıkarttı. - KUDÜS

Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 15:55:21