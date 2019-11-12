Haberler » Güncel » İsrail, İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Accuri'nin Şam'daki evini hedef aldı - Haber

İsrail, İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Accuri'nin Şam'daki evini hedef aldı

İsrail'in, İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri'nin Suriye'nin başkenti Şam'daki evine sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda biri Accuri'nin oğlu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

12.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:48İsrail, İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Accuri'nin Şam'daki evini hedef aldı
'in, İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri'nin Suriye'nin başkenti 'daki evine sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda biri Accuri'nin oğlu 2 Filistinli hayatını kaybetti.
İslami Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ekrem Accuri'nin Şam'daki evinin hedef alındığı ve saldırıda Accuri'nin oğlu Muaz Ekrem el-Accuri ile Abdullah Yusuf Hasan'ın yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca Muaz Accuri ile Hasan için başsağlığı dileğinde bulunuldu.
İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu bir eve saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Şam, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:58 Başkan Akkaya şampiyon sporcuyu altınla ödüllendirdi
14:52 Tuşba Belediyesinden kurs atağı
14:57 "Islak imza kumpası" davasında sanıkların yurtdışı yasaklarının devamına karar verildi
14:56 Kiracılarının 12 yaşındaki kızına cinsel istismara 10 yıl hapis
14:56 BAĞCILAR'DA MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI KAMERADA (EK GÖRÜNTÜLER)
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
12.11.2019 14:58:57