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İsrail istihbaratı, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanını ifadeye çağırdı

İsrail istihbaratı, Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib'i ifadeye çağırdı.

24.08.2019 17:14 İsrail istihbaratı, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanını ifadeye çağırdı
İsrail istihbaratı, Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib'i ifadeye çağırdı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının, Hatib'i, Kudüs'ün batısındaki El-Meskubiyye emniyet biriminde ifadeye çağırdığını söyledi.
Dibs, Hatib'in ifadeye çağrılma nedeniyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti.
İsrail istihbaratı, çarşamba günü de TRT Arapça çalışanlarından Filistinli gazeteci Mecdulin Hassune'yi ifadeye çağırmıştı.
İsrail polisi zaman zaman sorguya çağrılan Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu kişilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

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