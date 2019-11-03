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İsrail kanalı askerler filistinli gence eğlence için ateş ettiler

İsrail kanalı Askerler Filistinli gence eğlence için ateş ettilerİsrail askerlerinin kontrol noktasındaki Filistinli genci vurduğu anın görüntüleri yayınlandıFilistin, (DHA)- Kudüs'ün kuzeydoğusundaki kontrol noktasında, İsrail askerlerinin silahsız bir Filistinli gence ateş ederek yaraladığı...

03.11.2019 15:34
İsrail kanalı Askerler Filistinli gence eğlence için ateş ettiler
İsrail askerlerinin kontrol noktasındaki Filistinli genci vurduğu anın görüntüleri yayınlandı
Filistin, (DHA)- Kudüs'ün kuzeydoğusundaki kontrol noktasında, İsrail askerlerinin silahsız bir Filistinli gence ateş ederek yaraladığı anın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İsrail medyası ise söz konusu olayı, 'Eğlence için ateş ettiler' başlığı ile duyurdu.
Kudüs'ün kuzeydoğusundaki al-Zaeem kontrol noktasında, İsrailli askerler Filistinli silahsız bir gence ateş açtı. İsrail'in TV kanalı 13News, söz konusu olayı 'Eğlence için ateş ettiler' başlığı ile duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin Filistinli silahsız gence bağırdığı, gencin ise ellerini havaya kaldırarak askerlerden uzaklaştığı görüldü. Genç uzaklaştığı sırada arkasından ateş eden İsrail askerleri, sırtından vurarak yaraladı. O sırada gencin acıyla bağırdığı duyuldu.
Öte yandan, olayın yaklaşık 1,5 yıl önce yaşandığı, ancak görüntülerin yeni ortaya çıktığı belirtildi.
İsrail kanalı askerler filistinli gence eğlence için ateş ettiler

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Kaynak: DHA


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