Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İsrail koronavirüs gerekçesiyle camilerde cuma namazını yasakladı - Haberler

İsrail koronavirüs gerekçesiyle camilerde cuma namazını yasakladı

İsrail, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele gerekçesiyle ülke içindeki camilerde cuma namazının kılınmayacağını açıkladı.

20.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:22
İsrail koronavirüs gerekçesiyle camilerde cuma namazını yasakladı
İsrail , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele gerekçesiyle ülke içindeki camilerde cuma namazının kılınmayacağını açıkladı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığının talimatları çerçevesinde, İsrail sınırları içinde kalan ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı kent ve kasabalardaki tüm camilerde cuma namazı kılınmaması kararı alındığı belirtildi.
KAN'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, aynı gerekçeyle, "İsrail, gelecek pazardan itibaren tüm Filistin topraklarını kapatma kararı almaya yöneliyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail Sağlık Bakanlığı son olarak ülkede 28 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 705'e ulaştığını duyurmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İsrail, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu

Son Dakika Güncel Haberleri

WHO: "Korona virüse karşı 20 aşı geliştirildi" - Haber Çermik'te korona virüs toplantısı - Haber UND'den "Kovid-19 testi önce sürücülere yapılsın" talebi - Haber Havza'da üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı - Haber Belediyeye gelen 30 müteahhitle Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada görüşüldü - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı - Ekonomi Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading