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İsrail, koronavirüs nedeniyle sinagogları kapatıyor

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm sinagogların kapatılacağı duyuruldu.

25.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:18
İsrail, koronavirüs nedeniyle sinagogları kapatıyor
İsrail 'de yeni tip koronavirüs (Kovid) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm sinagogların kapatılacağı duyuruldu.
İsrail yönetimi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu akşamdan itibaren yürürlüğe girecek yeni önlemleri kamuoyu ile paylaştı.
Bu önlemler kapsamında, özel araçlarda en fazla iki kişinin, taksilerde ise en fazla bir yolcunun seyahat etmesi kararlaştırıldı.
İsraillilere market ve eczaneye gitmek dışında evlerinden en fazla 100 metre uzaklaşma izni getirilirken, ülkedeki tüm sinagogların bu akşamdan itibaren kapatılması kararlaştırıldı.
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 2 bin 30'a yükseldiğini duyurmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İsrail, Güncel

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