İsrail koronavirüs nedeniyle ülkeye gelenlerden 2 hafta karantinada kalmalarını isteyecek
İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırdı.
09.03.2020 21:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:52
İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırdı.
Başbakan Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü mesajla karantina talimatını duyurdu.
Talimata göre, yurt dışından ülkelerine dönen İsraillilerden 2 hafta boyunca kendi evlerinde karantinada kalmaları istenecek.
İsrail'e gelecek yabancıların ise 14 gün boyunca karantinada kalacakları bir adres belirtmeleri gerekiyor, aksi halde ülkeye alınmayacaklar. Talimat yabancılar için 12 Mart'ta yürürlüğe girecek.
Vaka sayısı 42'ye yükseldi
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 3 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Virüse yakalananlardan 2'sinin İsviçre'den, diğerinin de İspanya'dan döndüğü ifade edildi.
İsrail'de daha önce Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti. Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.
Bu önlemlere ek olarak İsrail'de askerlerin ülke dışına seyahat etmeleri yasaklanmış, sivil memurların da yurt dışına yapacakları iş gezileri iptal edilmişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü mesajla karantina talimatını duyurdu.
Talimata göre, yurt dışından ülkelerine dönen İsraillilerden 2 hafta boyunca kendi evlerinde karantinada kalmaları istenecek.
İsrail'e gelecek yabancıların ise 14 gün boyunca karantinada kalacakları bir adres belirtmeleri gerekiyor, aksi halde ülkeye alınmayacaklar. Talimat yabancılar için 12 Mart'ta yürürlüğe girecek.
Vaka sayısı 42'ye yükseldi
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 3 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Virüse yakalananlardan 2'sinin İsviçre'den, diğerinin de İspanya'dan döndüğü ifade edildi.
İsrail'de daha önce Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti. Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.
Bu önlemlere ek olarak İsrail'de askerlerin ülke dışına seyahat etmeleri yasaklanmış, sivil memurların da yurt dışına yapacakları iş gezileri iptal edilmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İsrail koronavirüs nedeniyle ülkeye gelenlerden 2 hafta karantinada kalmalarını isteyecek
Manşet
Haberler
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Güncel
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi