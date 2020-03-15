İsrail, koronavirüsle mücadele kapsamında ticari mekanların büyük bölümünü kapatacak
İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle marketler, eczaneler ve bankalar dışındaki tüm ticari mekanların kapatılması kararı aldı.
15.03.2020 00:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:46
İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle marketler, eczaneler ve bankalar dışındaki tüm ticari mekanların kapatılması kararı aldı.
Başbakan Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı.
Netanyahu, kafeler, restoranlar, oteller, alışveriş merkezleri ve tüm eğlence mekanlarının kapatılmasına kara verdiklerini söyledi. Marketler, eczaneler, bankalar ve akaryakıt istasyonlarının açık kalacağına vurgu yapan Netanyahu, toplu taşımanın da olağan seyrinde devam edeceğini ifade etti.
Netanyahu, ayrıca 10 kişiden fazla katılımcının olacağı toplantı veya etkinliklerin de yasaklandığını kaydetti.
Vaka sayısı 193'e yükseldi
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 29 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 193'e yükseldiği aktarıldı.
Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları yönünde karar almıştı. İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.
Ayrıca kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.
Başbakan Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı.
Netanyahu, kafeler, restoranlar, oteller, alışveriş merkezleri ve tüm eğlence mekanlarının kapatılmasına kara verdiklerini söyledi. Marketler, eczaneler, bankalar ve akaryakıt istasyonlarının açık kalacağına vurgu yapan Netanyahu, toplu taşımanın da olağan seyrinde devam edeceğini ifade etti.
Netanyahu, ayrıca 10 kişiden fazla katılımcının olacağı toplantı veya etkinliklerin de yasaklandığını kaydetti.
Vaka sayısı 193'e yükseldi
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 29 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 193'e yükseldiği aktarıldı.
Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları yönünde karar almıştı. İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.
Ayrıca kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu