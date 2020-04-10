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İsrail, Kovid-19'a rağmen Yahudileştirme, işgal ve ablukaya devam ediyor

Gazze Ablukasını Kırma Halk Komitesi, Filistin halkının, Yahudileştirme, işgal ve ablukanın yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

10.04.2020 20:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:58
İsrail, Kovid-19'a rağmen Yahudileştirme, işgal ve ablukaya devam ediyor
Gazze Ablukasını Kırma Halk Komitesi, Filistin halkının, Yahudileştirme, işgal ve ablukanın yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Komite Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci ( İsrail ) Kovid-19 salgınına rağmen Kudüs'ü Yahudileştirme, Batı Şeria'da yerleşim ile işgale ve Gazze ablukasına devam etme planlarını sürdürüyor." ifadelerine yer verdi.
Hudari, ABD yönetiminin, "Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuka rağmen" tüm planlarında işgalci İsrail'e destek verdiğini vurguladı.
İsrail, yaklaşık 2 milyon 500 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Gazze halkı ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.
Filistin'de son olarak Kovid-19 nedeniyle 2 kişi nin hayatını kaybettiği, ülkede vaka sayısının ise 13'ü Gazze'de olmak üzere toplam 266'ya yükseldiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Gazze, Güncel
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