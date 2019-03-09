İsrail Kudüs'te Filistinli Bir Aileye Evini Kendi Elleriyle Yıktırdı

Kaynak: AA

KUDÜS (AA) – İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli bir aileye, Cebel El-Mukebbir bölgesindeki evini kendi elleriyle yıktırdı.Filistinli Ali Caabis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs Belediyesinin, 6 gün önce Cebel El-Mukebbir'deki evin sahibi kız kardeşi İlham Caabis'e, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle evini kendi eliyle yıkması için tebligatta bulunduğunu söyledi.Caabis, tebligatta kız kardeşinin evini kendisi yıkmaması durumunda yıkım ücreti olarak 30 bin şekel (yaklaşık 8 bin 300 dolar) ödemek zorunda kalacağı yönünde uyarıldığını belirterek, 9 kişilik Caabis ailesinin barınma ihtiyacını karşılamak için yaklaşık iki yıl önce inşa ettiği 130 metrekarelik evini kendi elleriyle yıktı.İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Vadi Hilve Bilgi Merkezine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Şubat ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 8 ev ve iş yerini yıktı, 7 Filistinliyi de kendi evlerini veya iş yerlerini yıkmaya zorladı.Kudüs Belediyesi gerek inşaat ruhsatı vermeyerek gerekse ruhsatsız oldukları gerekçesiyle evleri yıkarak, Filistinlilerin Kudüs'te bina inşa etmesini kısıtlamaya çalışıyor. İsrail makamlarının, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından bu yöndeki uygulamalarını artırdığı ifade ediliyor.