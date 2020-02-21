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İsrail, Kudüs Valisinin Batı Şeria'ya girmesini yasakladı

İsrail güçleri, Kudüs Valisi Adnan Gays'ın Batı Şeria'ya girmesini 6 ay süreyle yasakladı.

21.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:16İsrail, Kudüs Valisinin Batı Şeria'ya girmesini yasakladı
güçleri, Valisi Adnan Gays'ın Batı Şeria'ya girmesini 6 ay süreyle yasakladı.

'in Kudüs kentinde İsrail güçleri dün akşamı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın 6 ay süreyle Batı Şeria'ya girmesini yasakladı. Gays, İsrail güçlerinin aldığı karara itiraz etmesine rağmen hiçbir sonuç alamadığını ifade ederek, "Vazgeçmeyeceğiz. Toprak bizim, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık isteklerine ulaşmak için çabalayacağız" dedi.

İsrailli yetkililer kararın sebebi ile ilgili açıklama yapmadı. - KUDÜS

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: İHA

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