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İsrail kuvvetleri Kudüs'te iki Filistinliyi yaraladı

Kudüs'ün kuzey doğusundaki İseviye beldesinde, İsrail kuvvetleri iki Filistin vatandaşını yaraladı.

10.11.2019 03:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 03:06İsrail kuvvetleri Kudüs'te iki Filistinliyi yaraladı
'ün kuzey doğusundaki İseviye beldesinde, kuvvetleri iki vatandaşını yaraladı.
Filistin Kızılay Cemiyeti, işgal altındaki Kudüs'ün İseviye beldesinde, İsrail kuvvetlerinin yaraladığı iki Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Açıklamada, yaralı Filistinlilerin durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Öte yandan "Vadi Hilva İnformasyon Merkezi"nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, İsrail kuvvetlerinin, İseviye'de bir grup Filistinliyi darbettiği ve saldırıda polis köpeklerinin de kullanıldığı belirtildi.
Bu sırada, saldırıyı belgelemek isteyen Filistinli aktivist Muhammed Ebu el-Hummus'un da yaralandığı kaydedilen açıklamada, ikinci yaralıya ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail ordusu, 27 Haziran'da Filistinli Muhammed Semir Ubeyd'i (20) katletmesinin ardından İseviye beldesine yönelik baskılarını artırmıştı. İşgalci İsrail kuvvetleri, 3 aydan uzun bir zamandır İseviye beldesi ahalisine yönelik günlük baskınlar ve yoğun tutuklama faaliyetleri yürütüyor.

Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

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