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İsrail Leviathan sahasından doğal gaz çıkarmaya başladı

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından biri olan ve Tel Aviv'in Mısır'a gaz ihracının yolunu açan Leviathan sahası faaliyete geçti.

31.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:00 İsrail Leviathan sahasından doğal gaz çıkarmaya başladı
'in 'deki en büyük doğal gaz sahalarından biri olan ve Tel Aviv'in Mısır'a gaz ihracının yolunu açan sahası faaliyete geçti.
İsrail basınında yer alan habere göre, Tel Aviv yönetiminin yeşil ışık yakmasının ardından Amerikan Noble Enerji, Leviathan sahasından doğal gaz çıkarmaya başladı.
Leviathan'dan çıkarılacak gazın denizin altına inşa edilen 120 kilometre uzunluğundaki iki ayrı boru hattı üzerinden en geç iki gün içinde İsrail'e ulaşacağı öngörülüyor.
İsrail'in Leviathan'dan çıkan gazı önümüzdeki ayın ortasında Mısır'a ihraç etmeye başlaması bekleniyor.
Tel Aviv yönetimi, faaliyete başlanmaması için mahkemeye başvuru yapılması ve çevrecilerin itirazına rağmen Noble Enerji'ye dün Leviathan'dan doğal gaz çıkarmaya başlayabileceğini iletmişti.
İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahası olan Leviathan ve Tamar'da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.
Leviathan ve Tamar doğal gaz sahalarının işletmesini elinde bulunduran İsrail'in Delek Şirketi ile Mısır'ın Dolphinus Şirketi'nin 2018 yılında yaptığı anlaşmaya göre, İsrail, 10 yıl boyunca 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı Mısır'a ihraç edecek.

Leviathan, Tel Aviv, Akdeniz, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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