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İsrail, Lübnan sınırına tünel kazılmasını önlemek amacıyla sensör yerleştiriyor

İsrail ordusu, Lübnan sınırında karşı taraftan kazılabilecek tünelleri tespit etmek amacıyla bölgeye sensör yerleştirmeye başladığını duyurdu.

19.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:00İsrail, Lübnan sınırına tünel kazılmasını önlemek amacıyla sensör yerleştiriyor
ordusu, sınırında karşı taraftan kazılabilecek tünelleri tespit etmek amacıyla bölgeye sensör yerleştirmeye başladığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, bugün itibarıyla "aşırı hassas" sensörlerin İsrail'in Lübnan sınırına yerleştirilmeye başlandığı belirtildi.
Söz konusu sensörlerin Lübnan sınırı boyunca konuşlandırılacağı kaydedilen açıklamada, "Bu sensörler Lübnan'daki Hizbullah terör örgütü tarafından İsrail topraklarına saldırı amacıyla yer altına kazılacak tünelleri tespit edecek ve engelleyecek." ifadesine yer verildi.
İsrail'e ait iş makinaları sensörlerin yerleştirilmesi için Lübnan sınırında çalışmalara başlarken, söz konusu sürecin haftalarca sürmesi bekleniyor.
İsrail ordusu, Aralık 2018'de Lübnan sınırında Hizbullah tarafından kazıldığı öne sürülen tünellerin bulunması ve imha edilmesi için "Kuzey Kalkanı Operasyonu"nu başlatmıştı. Operasyonda, Lübnan'dan İsrail tarafına ulaşan 6 tünelin bulunduğu ve tamamının kullanılamaz hale getirildiği kaydedilmişti.

İsrail, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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