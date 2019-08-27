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İsrail, Lübnan sınırındaki trafiği kısıtladı

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan sınırına 5 kilometreden daha yakın olan tüm bölgelerde sivil ve askeri araç trafiğini kısıtladı.

27.08.2019 17:00 İsrail, Lübnan sınırındaki trafiği kısıtladı
İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan sınırına 5 kilometreden daha yakın olan tüm bölgelerde sivil ve askeri araç trafiğini kısıtladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan'a yapılan İHA saldırılarının ardından Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın tehditlerine karşı önlem almaya karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan sınırına 5 kilometreden daha yakın olan tüm bölgelerde sivil ve askeri araç trafiğinin kısıtlandığı, sadece öncelikli araçlara izin verileceği kaydedildi.

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İsrail, Lübnan, Politika

Kaynak: İHA

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