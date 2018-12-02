İsrail Makamları Kudüs Valisi'ni Serbest Bıraktı

İsrail
mahkemesi bir hafta önce gözaltına alınan Filistin
yönetimine bağlı Kudüs
Valisi Adnan Gays ve beraberindeki Fetih hareketi mensubu 9 kişiyi serbest bıraktı.
Avukatların, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Gays ve beraberindeki Fetih hareketi mensubu 9 kişi serbest bırakıldı.
İsrail makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail polisi, geçen hafta pazar günü Kudüs Valisi Gays'ı Mescid-i Aksa
'nın güneyinde bulunan Silvan
Mahallesi'ndeki evinde gözaltına almıştı. Gays'ın gözaltı süresi, geçen perşembe günü çıkarıldığı İsrail mahkemesinde, 2 Aralık
Pazar gününe kadar uzatılmıştı.
İsrail makamları ayrıca 22 Kasım'da Kudüs Valisi Gays'a işgal altındaki Batı Şeria
'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirmişti.
Vali Gays, ekim ayında da İsrail güçlerince gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılmış ve birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.
Filistin,Kudüs,İsrail
02 Aralık 2018 Pazar 12:31