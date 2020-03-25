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İsrail Meclis Başkanı Edelstein istifa etti

İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein, Yüksek Mahkemenin yeni Meclis Başkanının seçilmesi için gerekli oylamanın yapılması kararının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

25.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:00
İsrail Meclis Başkanı Edelstein istifa etti
İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein, Yüksek Mahkemenin yeni Meclis Başkanının seçilmesi için gerekli oylamanın yapılması kararının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili olan Edelstein, Meclis'te yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini belirtti.
Edelstein'in istifa kararının İsrail Yüksek Mahkemesinin yeni Meclis Başkanının seçilmesi için gerekli oylamanın yapılması yönündeki kararının ardından gelmesi dikkati çekti.
Mahkemenin kararının ardından 7 yıldır sürdürdüpü görevinden ayrılan Edelstein, İsrail tarihinde istifa eden ilk Meclis Başkanı oldu.
Yeni Meclis Başkanını seçmek için gerekli oylamanın ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmasa da bu istifa son seçimde istediği sonucu alamayan Başbakan Netanyahu için Meclis'te kontrolü kaybetmesi anlamına geliyor.
İsrail'de 2 Mart'ta yapılan seçimlerde Netanyahu'nun partisi Likud yarışı önde tamamlasa da, sağ partiler koalisyon hükümetini kuracak sandalyeye ulaşamamıştı.
Netanyahu karşıtı blok, 120 sandalyeli meclise 62 milletvekili gönderirken, Likud'un başını çektiği sağ blok 58'de kalmıştı.
Mavi-Beyaz İttifakı'nın başını çektiği muhalif blok Edelstein'in yerine yeni Meclis Başkanının seçilmesi için oylama yapılmasını önermişti.
Yapılacak oylamada koltuğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılan Edelstein ise yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemleri gerekçe göstererek geçen hafta Meclis çalışmalarına 23 Mart'a kadar ara vermiş ve muhalefetin talebini görmezden gelmişti.
Bu gelişme üzerine Mavi-Beyaz İttifakı, Meclis Başkanının seçilmesi için gerekli oylamanın yapılması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.
Yüksek Mahkeme, pazartesi günü talebi karara bağlamış ve yeni Meclis Başkanının seçilmesi için gerekli oylamanın en geç bu akşam yapılmasına hükmetmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Meclis Başkanı, İsrail, Güncel

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