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İsrail, Mısır ile sınır kapısını kapattı

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı.

08.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:43
İsrail, Mısır ile sınır kapısını kapattı
İsrail , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İsrail, Ekonomi
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