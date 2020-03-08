İsrail, Mısır ile sınır kapısını kapattı
İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı.
08.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:43
İsrail , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı.
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Kaynak: Dunya.com
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