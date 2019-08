İsrail neden Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor?

Filistinli uzmanlar, İsrail yönetiminin abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göçe teşvik etmesini, kendi güvenliği açısından tehdit gördüğü nüfus artışının ve ekonomik krizlerin önüne geçme çabası olarak yorumluyor.İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun salı günü Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak verdiği haber, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kriz tehditlerini azaltmak ve kendi güvenliği, ekonomisi ve politikası açısından stratejik tehlike oluşturabilecek bir nüfus patlamasını engellemek amacıyla bölgedeki Filistinlileri başka ülkelere göçe teşvik etmeye çalıştığını ortaya koydu.Haberde, İsrail'in gönüllü göçün kapısını açarak Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri tehcir etmeye çalıştığı belirtildi.İsrail'in pek çok ülkenin kapısını çalarak Filistinlileri kabul etmelerini istediği ancak şu ana kadar bir cevap alamadığı ifade edilen haberde, Tel Aviv yönetiminin ülkenin güneyindeki hava kuvvetlerine ait havalimanlarından yapılacak göç yolculuklarını finanse etmeye hazır olduğuna işaret edildi.2018'de 35 binden fazla Filistinli Gazze'den ayrıldıHaberde ayrıca, yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den geçen yıl 35 binden fazla Filistinlinin ayrıldığı vurgulandı.Filistinli uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göçe teşvik etmesinin nedenlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Uzmanlar, Gazze'nin İsrail tarafından her an patlamaya hazır bir "bomba" olarak görüldüğünü ve yakın gelecekte kendisi için tehlike teşkil edecek bir nüfus patlaması ve ekonomik krizlere çözüm olarak Filistinlileri göçe teşvik etme yoluna başvurduğunu belirtti."Gazze patlamaya hazır bir bomba"İsrail uzmanı Hatim Ebu Zayide, "İsrail, yıllardır Gazze Şeridi'nin ekonomik krizler ve nüfusun hızla artması nedeniyle her an patlayabilecek zamanlı bir bomba olduğu düşüncesine sahip." dedi.İsrail'in siyasi, askeri yolları denemesine ve 13 yıldır süren ablukaya rağmen Gazze "tehdidini" sona erdirmeyi başaramadığını ve sonunda Filistinlilerin Gazze'den göç etmelerini kolaylaştırma üzerinde çalışmaya karar verdiğini söyleyen Ebu Zayide, şunları söyledi:"İsrail Gazze Şeridi'nin nüfus açısından hızlı ve önemli bir şekilde büyümekte olduğunun ve ekonomik krizlerin devam etmesi halinde bunun yakın gelecekte güvenlik açısından bir patlamaya neden olabileceğinin farkında."İsrail'in Gazze'deki halka Amerika ve Avrupa ülkelerine göç etme kapısını açarak, nüfusun düşmesine katkı sağlayacağı ve dolayısıyla bölgedeki ekonomik ve demografik krize çözüm bulunacağı fikrini taşıdığını ifade eden Ebu Ziyade, Gazze'deki zor yaşam koşullarıyla eş zamanlı nüfus yoğunluğunun İsrail'in güvenliği için "büyük bir tehdit" oluşturduğuna işaret etti.Ebu Zayide, bölgedeki nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmaması ve insanlara onurlu bir yaşam fırsatı verilmemesinin, birkaç yıl sonra İsrail başta olmak üzere bölgenin güvenliğini sarsacağına dikkati çekti.Nüfusun azalmasının kaynaklar üzerindeki baskıyı hafifleteceğini, dolayısıyla işsizlik, yoksulluk ve ekonomik krizleri de azaltacağını aktaran Ebu Zayide, "Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesi, söz konusu göçmenleri kabul edecek ülkenin de katılacağı uluslararası bir plandır." diye konuştu."Gazze'deki nüfus yoğunluğu İsrail'i tehdit ediyor"Siyasi analist ve yazar Fayiz Ebu Şimale de işgalci gücün Filistinlileri göçe teşvik ederek kendileri için büyük bir stratejik tehdit teşkil eden bölgedeki nüfus yoğunluğu sorununu çözmeyi amaçladığını belirtti.Ebu Şimale, "İsrail belki de Gazze'deki Filistinlilerin göç etmesini kolaylaştırmak ve yolculuklarını finanse etmek için Necef'de (Negev) bir havaalanı açacak. Tel Aviv bu dosya üzerinde ciddiyetle çalışıyor. Tel Aviv geçen sene bu konuda birçok Batı ve Orta Doğu ülkesini ikna etmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.Binlerce gencin Gazze Şeridi'nden göç etme ve daha iyi bir gelecek arama isteğinin İsrail'in düşüncesini güçlendirdiğine işaret eden Ebu Şimale, geçen yıl seyahat zorluklarına rağmen 35 binden fazla Filistinlinin Gazze'den ayrıldığına dikkati çekti.Gazze'deki nüfus yoğunluğunun özellikle bölgeye yakın Yahudi yerleşim birimlerini "tehdit ettiğini" vurgulayan Ebu Şimale, Filistinlilerin Gazze'nin dar coğrafi alanında boğulduğunda ve temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığında elleri bağlı durmayacağını söyledi.Yerel bir ekonomi gazetesi editörü Muhammed Ebu Ciyab, İsrail'in Filistinlileri göçe teşvik etme çabalarının Gazze Şeridi'nin dar coğrafyası ve kaynak eksikliğinden doğacak gelecekteki krizlerden kaçınma girişimleriyle bağlantılı olduğu görüşünü paylaştı.Ebu Ciyab, "Tel Aviv, birkaç yıl içinde büyük bir çıkmaza girecek çünkü Gazze nüfusu ile enerji, su, mevcut kaynaklar ve coğrafya arasında büyük bir uçurum oluşacak. İsrail, Gazze'deki Filistinliler için talepleri için çözüm aramak yerine, göçe teşvik etmek için çalışıyor. Başarılı olursa güvenliğini ve varlığını tehdit eden bir kabustan kurtulmuş olacak." dedi."Netanyahu kendini kurtarmak için İsrail'in çıkarlarını feda etmeye istekli"Öte yandan İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'de Gazze'den göçü teşvik etmesi ve ABD Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a İsrail'e giriş yasağı getirmesi nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'yu hedef alan bir makale yayımlandı.Chemi Shalev'in kaleme aldığı makalede, Gazze'den göçün teşvik edilmesi ve Amerikalı Müslüman vekillere getirilen giriş yasağının İsrail'in imajına zarar verdiğine işaret edildi.Netanyahu'nun Gazze'den göçü teşvike yönelik tutumunun uluslararası kamuoyu tarafından nasıl algılanacağını çok iyi bildiğini dile getiren Shalev, "Gazze'den göçün teşvik edilmesi uluslararası camiada İsrail'in bir taraftan Gazze'yi sıkı bir abluka altında tutarak bölgenin ekonomisini zora soktuğu ve bölge sakinlerini yoksullaştırdığı olarak görülürken diğer taraftan da sebep olduğu cehennem çukurundan çıkarmaya teşvik ediyor şeklinde yorumlanacaktır." ifadelerini kullandı.Netanyahu'nun 17 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde aşırı sağcı oyları alarak partisi Likud'un yarışı önde tamamlaması için hem Gazze'den göçü teşvik ettiğini hem de Tlaib ve Omar'a İsrail'e giriş yasağı getirdiğini belirten Shalev, şöyle devam etti:"Netanyahu sadece merkez soldaki rakiplerine karşı ideolojik bir mücadele yürütmekle kalmıyor, hakkındaki davalardan muaf olmayı hedefliyor ve kendini kurtarmak için İsrail'in hayati çıkarlarından birkaçını feda etmeye istekli gözüküyor."İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, yıllardır ekonomik şartlardan kaynaklanan sıkıntılara maruz kalıyor. BM yetkilileri ve ilgili uzmanlar, söz konusu zorlukların temel nedeninin, İsrail'in 2006'dan bu yana bölgeye kara, deniz ve havadan uyguladığı abluka olduğunu ifade ediyor.Gazze'deki Ablukayı Kırma Ulusal Komitesinin verilerine göre, bölgedeki işsizlik oranı yüzde 54'e ulaştı, nüfusun yüzde 80'i de yoksulluk seviyesinin altında yaşıyor.