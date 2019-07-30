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İsrail ordusu 4 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı

İsrail ordusu, 4 yaşındaki Filistinli Muhammed Rabi'yi askeri aracı taşladığı gerekçesiyle sorguya çağırdı.

30.07.2019 13:27 İsrail ordusu 4 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı
İsrail ordusu, 4 yaşındaki Filistinli Muhammed Rabi'yi askeri aracı taşladığı gerekçesiyle sorguya çağırdı.

İsrail ordusu, baskın yapan askeri araca taş attığı gerekçesiyle Kudüs'ün İsaviya beldesinde 4 yaşındaki Muhammed Rabi'yi sorgulamak için çocuğu ve ailesini karakola çağırdı. Filistinli Muhammed Rabi sabah saatlerinde ailesi ile birlikte Kudüs'te bulunan karakola gitti. Rabi'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebu Bekr, İsrail'in çocuklara karşı gerçekleştirdiği eylemleri kınayarak, "İsrail ordusu çocuklara yönelik açık ve net suç işliyor. Filistinli çocuklar tehlikeyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

İsrail'de geçtiğimiz 3 yıl içinde yaklaşık 20 çocuk hapis cezasına çarptırıldı. - KUDÜS

İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: İHA

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