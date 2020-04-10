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İsrail Ordusu Esad rejimini tehdit etti, o anları videoyla kayda aldı

İsrail Ordusu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki Hizbullah mevzilerini ziyaret eden Esad rejiminin ordusuna bağlı Birinci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ali Ahmed Essad'a gözdağı verdi.

10.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:42
İsrail Ordusu Esad rejimini tehdit etti, o anları videoyla kayda aldı

İsrail Ordusu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye 'deki Hizbullah mevzilerini ziyaret eden Esad rejiminin ordusuna bağlı Birinci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ali Ahmed Essad'a gözdağı verdi. İsrail ordusu gözdağını videoyla kayda aldı. İsrail ordusu tarafından paylaşılan videolu mesajda, "Sizi görüyoruz. Bunu bir uyarı olarak düşünün" denildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Esad rejiminin ordusunun komutanlarından Tümgeneral Ali Ahmed Essad'ın Hizbullah mevzilerini ziyaret ettiği ifade edildi.

HİZBULLAH'IN SURİYE'YE YERLEŞMESİNE MÜSAADEMİZ YOK

Mesajda ise şu ifadelere yer verildi: "Dikkatli bakın. Beyaz saçlı adamı görüyor musunuz? O Birinci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ali Ahmed Essad. Kendisi, Hizbullah'ın Suriye'deki mevzilerini ziyaret ediyor. Mesajımız: Sizi görüyoruz. Bunu bir uyarı olarak düşünün. Hizbullah'ın Suriye'ye askeri olarak yerleşmesine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, İsrail, Güncel
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