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İsrail Ordusu Esad rejimini tehdit etti, o anları videoyla kayda aldı

İsrail Ordusu Esad rejimini tehdit etti, o anları videoyla kayda aldıİsrail, (DHA)- İsrail Ordusu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki Hizbullah mevzilerini ziyaret eden Esad rejiminin ordusuna bağlı Birinci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ali Ahmed Essad'a gözdağı verdi.

10.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:09
İsrail Ordusu Esad rejimini tehdit etti, o anları videoyla kayda aldı
İsrail, (DHA)- İsrail Ordusu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye 'deki Hizbullah mevzilerini ziyaret eden Esad rejiminin ordusuna bağlı Birinci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ali Ahmed Essad'a gözdağı verdi. İsrail ordusu gözdağını videoyla kayda aldı. İsrail ordusu tarafından paylaşılan videolu mesajda, Sizi görüyoruz. Bunu bir uyarı olarak düşünün denildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Esad rejiminin ordusunun komutanlarından Tümgeneral Ali Ahmed Essad'ın Hizbullah mevzilerini ziyaret ettiği ifade edildi.
HİZBULLAH'IN SURİYE'YE YERLEŞMESİNE MÜSAADEMİZ YOK
Mesajda ise şu ifadelere yer verildi Dikkatli bakın. Beyaz saçlı adamı görüyor musunuz O Birinci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ali Ahmed Essad. Kendisi, Hizbullah'ın Suriye'deki mevzilerini ziyaret ediyor. Mesajımız Sizi görüyoruz. Bunu bir uyarı olarak düşünün. Hizbullah'ın Suriye'ye askeri olarak yerleşmesine izin vermeyeceğiz. İsrail Ordusu Esad rejimini tehdit etti, o anları videoyla kayda aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, İsrail, Güncel
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