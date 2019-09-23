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İsrail Ordusu Kudüs ve Batı Şeria'da 52 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail Ordusu, Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın düzenleyerek 52 Filistinliyi gözaltına aldı.

23.09.2019 12:50İsrail Ordusu Kudüs ve Batı Şeria'da 52 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail Ordusu, Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın düzenleyerek 52 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Ordusu, bu gece Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında 52 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail basına göre, Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda İsrail'e karşı eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 52 Filistinli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Filistinliler bölgedeki gözaltı merkezlerine sevk edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail cezaevlerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor. - KUDÜS

Batı Şeria, İsrail, Kudüs, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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