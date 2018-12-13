İsrail Ordusu Ofra Saldırısının Sorumlusunu Öldürdüğünü Duyurdu

İsrail
ordusu, pazar akşamı Batı Şeria
'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, öldürülen Salih Ömer Salih el-Bergusi'nin (29) Batı Şeria'nın Ramallah
kentine bağlı Kubar köyü sakinlerinden olduğu belirtildi.
Açıklamada 6 İsraillin yaralandığı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen ekibin de ele geçirildiği kaydedildi.
Batı Şeria'daki gayrimeşru Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık
akşamı durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.
Batı Şeria,İsrail
13 Aralık 2018 Perşembe 01:49