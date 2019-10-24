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İsrail ordusu, ramallah'ta filistinlilere ait binayı yıktı

İsrail ordusu, Ramallah'ta Filistinlilere ait binayı yıktıFilistin, (DHA)- İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli Ebu Hamid ailesine ait inşaat halindeki 3 katlı binayı yıktı.

24.10.2019 14:12
İsrail ordusu, Ramallah'ta Filistinlilere ait binayı yıktı
Filistin, (DHA)- İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli Ebu Hamid ailesine ait inşaat halindeki 3 katlı binayı yıktı.
İsrail ordusu, Ramallah'ta bulunan El-Emari Mülteci Kampı'na baskın yaparak Filistinli Ebu Hamid ailesinin sahibi olduğu 3 katlı binayı yıktı. İsrail ordusu, yıkıma direnen Filistinli gençlere plastik mermi ve biber gazıyla saldırdı. İsrail, aile üyelerinden birinin daha önce bir İsrail askerinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Ebu Hamid ailesinin evini daha önce de yıkmıştı.
İsrail ordusu, ramallah'ta filistinlilere ait binayı yıktı

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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