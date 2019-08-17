Haberler» Dünya» Haber

İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı

17.08.2019 11:44 İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı


Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
12:57   Aktör Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti
12:55   Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü
12:48   Kamerun'da korsan saldırısı: Alman kargo gemisinden 8 kişi kaçırıldı
12:48   Pasaport alma koşulları nedir? Nasıl değişti?
12:48   Kılıçdaroğlu: Suriyelilere kızmayın, onları Türkiye'ye getiren siyasi iktidara kızın
12:45   Polis, Norveç'teki cami saldırısını önleyen ikiliyi kahraman ilan etti
12:02   Duygusal taciz: 'Nişanlım iyi biriydi ama beni kontrol etmeye çalışıyordu'