İsrail Osmanlı'nın Hicaz Demir Yolu Fikrini Çaldı"

MUHAMMED ŞEYH YUSUF - Suriyeli araştırmacı Semir Hafız, İsrail ile Arap Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak demir yolu projesini, Osmanlı Devleti'nin "Hicaz Demir Yolu" fikrinden çalıntı, kötü niyetli bir girişim olarak nitelendirdi.Uluslararası Arap Akademisyenleri Derneği Onursal Başkanı Hafız, İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz'ın çarşamba günü Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda tanıttığı "Barış Demir Yolu" adlı projeyi AA muhabirine değerlendirdi.Hafız, "İsrail, 100 yılı aşkın geçmişe sahip İslami bir proje olan Hicaz Demir Yolu fikrini çaldı. Bu, çok kötü niyetli bir girişim ve arkasında birçok komplo var." dedi.Projenin, ABD'deki en önemli Yahudi lobisi Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) tarafından İslam ülkelerini parçalama amacıyla ortaya atıldığını dile getiren Hafız, bunun yanı sıra Türkiye'nin söz konusu bölgeye siyasi ve ekonomik olarak girmesini engellemek istediklerini söyledi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kısa süre önce Umman'a yaptığı ziyareti de bu kapsamda değerlendiren Hafız, İslam ülkelerinin bir an önce bu projenin tehlikelerini ortaya koyması gerektiğini belirterek İsrail'in girişimine karşı çıkılması çağrısında bulundu."Projenin hedefi bölgeyi parçalamak"Suriyeli yazar ve siyasi analist Mahmud Osman da projenin bölgeyi parçalamayı hedeflediğini ifade etti.Projenin bölge ülkelerinin birliğinin yanı sıra kültürel ve tarihi dokusunu hedef aldığını belirten Osman, "İsrail'in projesi, bölge ülkeleri arasındaki çatlağı ve her ülkenin kendi içinde meydana gelen krizi, fitneyi, bölünmeyi derinleştiriyor." dedi.İsrail'in zaten "hırsızlık" üzerine kurulduğunu, kültürü ve devlet dinamiği olmadığını dile getiren Osman, söz konusu projeyi de "Hicaz Demir Yolu fikrini çalarak" gündeme getirdiğini söyledi.Osman, İsrail'i Arap ülkelerine ve özellikle de Körfez bölgesine bağlama amaçlı çalıntı projenin İsrail ile normalleşmeyi reddeden ülke halklarına zorla dayatılmak istendiğini kaydetti.İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, çarşamba günü Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin bu projeyi desteklediğini söyleyen Katz, projenin "İsrail'in, Avrupa ile karadan kurulacak bir köprü, Ürdün'ün de bölgesel bir ürün nakliye merkezi olması" gibi iki temel düşünceye dayandığını belirtmişti.Katz, projenin bölgede daha ucuz ve daha hızlı ek bir ticari yol oluşturacağını, Ürdün, Filistin, İsrail ve Körfez ülkelerine, uzun vadede de Irak ekonomisine katkı sağlayacağını söylemişti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 27 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Umman'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Sultan Kabus bin Said ile görüşmüştü.Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen "Hicaz Demir Yolu" Osmanlı'nın son mega projesi olarak kabul ediliyor.