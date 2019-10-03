Haberler » Güncel » Haber

İsrail özel güçleri 3 Filistinliyi kaçırdı

İsrail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi kaçırdı.

03.10.2019 19:56İsrail özel güçleri 3 Filistinliyi kaçırdı
İsrail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi kaçırdı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, iki ticari araçla Batı Şeria'nın merkezindeki Kuber beldesine gelen İsrail özel güçleri, 3 Filistinli genci kaçırdı.
"Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli İsrail güçleri, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Söz konusu Filistinlilerin nereye götürüldükleri bilinmezken, olaya ilişkin Filistin ya da İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail makamları genellikle bu tür operasyonlarla alıkonulan kişilerin güvenlik birimleri tarafından "aranan" kişiler olduğunu ileri sürüyor.
"Mustaribin" olarak isimlendirilen bu güçler, Arapça konuşuyor ve Filistinliler gibi giyiniyor. Mustaribin güçleri Filistin topraklarında başta suikast ve kaçırma olmak üzere yüzlerce operasyon gerçekleştirdi.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:50 Soylu: "Dünya'nın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye'dir"
21:47 Zırhlı askeri aracın devrilmesi - Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
21:46 Irak'ta yolsuzlukla suçlanan bin memur görevden alındı
21:44 Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
21:44 Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı
21:42 Kızı için yol açan babaya yardım müjdesi
21:40 Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu